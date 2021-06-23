Волков подписал новый контракт с UFC

Российский боец UFC Александр Волков сообщил, что подписал новый контракт с лигой.

По словам спортсмена, его поединок с французом Сирилем Ганом пройдет уже на новых условиях.

«Это будет первый бой по новому контракту. Сумма гонорара увеличена, конечно. Она немножко побольше, условия улучшили», - приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, что бой Волков - Ган возглавит кард турнира UFC Вегас 30, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня.

На счету россиянина 41 бой в смешанных единоборствах, 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и восемь поражений. У француза восемь побед в восьми поединках в MMA.