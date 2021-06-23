Александр Волков: Выступая в Америке, я привожу деньги в Россию

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков ответил тем, кто его критиковал за опубликованную в инстаграмме фотографию с российским триколором.

«Выступая в той же Америке, я плачу налоги в России, привожу заработанные деньги в Россию и трачу их в России. Я плачу такие налоги в России, что многие люди за год не зарабатывают. Удивительно, что при этом мне пишут, почему я, выступая в Америке, показываю флаг России. Потому что я своими выступлениями и победами поднимаю статус России», - приводит слова Волкова Sport24.ru.

Напомним, что россиянин подписал новый контракт с UFC, в рамках которого проведет поединок с французом Сирилем Ганом.

Бой Волков - Ган возглавит кард турнира UFC Вегас 30, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня.