Хабиб является претендентом на звание лучшего бойца в истории ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов номинирован на ESPYS Awards-2021 в номинации «Лучший боец смешанного стиля (MMA)», сообщает RT.

За награду также борются чемпионы UFC Фрэнсис Нганну, Аманда Нуньес и Роуз Намаюнас. Обладательница титула в полулегком и легком весе Нуньес также была номинирована на титул спортсменки года вместе с теннисисткой Наоми Осака, гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Брианной Стюарт.

Церемония награждения состоится 10 июля в Нью-Йорке.

После победы над американцем Джастином Гетджи на турнире UFC-254 Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Руководитель промоушена Дана Уайт уговаривал бойца вернуться в спорт, но 19 марта объявил, что россиянин окончательно «ушел в отставку».

За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он дебютировал в UFC в 2012 году. Его рекорд в промоушене - 13-0.