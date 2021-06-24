Экс-Чемпион Гончаров проведет бой против Баррозу в Сочи 16 июля

«Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров возвращается в ACA, подписав новый контракт. Соперником россиянина станет экс-боец PFL и UFC , боец из Бразилии который идёт на серии из 6 побед - Франсимар Баррозу. Боем против Гончарова он дебютирует в нашей организации, - сообщил президент ACA Алексей Яценко. Баррозу, который не проигрывал последние три года - станет проверкой на прочность для Евгения Гончарова».

34-летний Гончаров - экс- чемпион ACA в тяжелом весе. В его активе 16 побед при трех поражениях.

41-летний Баррозу, выступающий ранее в PFL и UFC, не проигрывал последние три года и имеет в своём активе 25 побед, 7 поражений, 1 ничью.

Поединок пройдет на турнире ACA 126 в Сочи» в Ледовом дворце «Большой» 16 июля.