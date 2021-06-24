Шмеленко призвал Олейника не завершать карьеру в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил мнение, что Алексею Олейнику не стоит заканчивать карьеру в UFC после третьего поражения подряд. В августе 2020 года Олейник проиграл Деррику Льюису, в феврале 2021 года - Крису Даукаусу, в начале июня - Сергею Спиваку.

«Если человек выступает нормально, недавно был в первой десятке состава UFC, чуть не задушил Деррика Льюиса, то я вообще не понимаю, зачем обсуждать завершение карьеры? Организация ему заплатит. Алексей молодец, он согласен на все бои с любыми соперниками в любое время. Олейник старый, но организация в шоке: вот красавчик, здесь дрался, там дрался, здесь дрался», - сказал Шлеменко в интервью Youtube-каналу.