Али «Халк» Багов проведет бой с Машраповым 29 июня в Сочи

Киргизский боец полусреднего веса Тилек Машрапов заменит Гаджимурада Хирамагомедова на ACA 125 и проведет бой против российского «Халка» Али Багова. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Али Багов должен был встретиться с Гаджимурадом Хирамагомедовым, но тот снялся за неделю до боя по состоянию здоровья. Перед матчмейкерами лиги стояла непростая задача, найти достойного соперника Багову, который сможет выйти на коротком уведомлении. Машрапов принял бой и подписал долгосрочный контракт с ACA».

30-летний Багов имеет в активе 30 побед и 11 поражений. 31-летний Машрапов одержал 10 побед и потерпел четыре поражения.

Поединок пройдет в Сочи в дворце спорта «Большой» на АСА 125 , в главном бою которого Абдул-Рахман Дудаев встретится с Франциско Де Лима.