Чимаев отказался от боя с бывшим чемпионом UFC

Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отказался провести 28 августа бой в UFC с бывшем чемпионом организации в среднем весе Люком Рокхолдом, представляющим США. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Чимаев выступает в полусредней категории, и не собирается переходить в средние веса, тем самым объяснив отказ от поединка.

27-летний спортсмен чеченского происхождения выиграл все свои девять боев в ММА. Последним соперником Чимаева был американец Джеральд Мершарт, который проиграл шведу нокаутом 19 сентября 2020 года на турнире UFC Fight Night 178.