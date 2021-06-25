Хавьер Мендес: Хабиб снова хочет в октагон

Хавьер Мендес, тренер экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что россиянин снова хочет драться, сообщает Cageside Press.

«Можно сказать, что он снова хочет драться. То есть он скучает по тренировкам, скучает по боям. Но желания его матери чрезвычайно важны для него, и, если он когда-либо решит, его мать должна будет дать ему свое благословение. Он не ослушается своей матери », - сказал Мендес.

Хабиб провел в UFC 13 боев и является непобедимым чемпионом с рекордом 29-0 в бойцовских организациях за всю свою карьеру.