Стала известна дата следующего боя Федора Емельяненко

Американский промоушен Bellator назвал дату следующего боя Федора Емельяненко.
«23 октября Федор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Противник Федора Емельяненко, дополнительные бои и прочие подробности будут объявлены в скором времени», - приводит сообщение организации ТАСС.
Напомним, что Емельяненко - четырехкратный чемпион ММА по версии »Pride FC» и двукратный - по версии »RINGS».
В 46 боях в смешанных единоборств российский боец, известный по прозвищу «Последний император», одержал 39 побед. В последним поединке, который состоялся 29 декабря 2019 года, Емельянко победил нокаутом американца Квинтона Джексона.
источник: ТАСС