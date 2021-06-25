Федор Емельяненко: Для меня важно выступать в своей стране

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал свое участие в первом турнире Bellator в Москве, который состоится 23 октября.

«Для меня всегда важно и радостно выступать в своей стране, поскольку это событие редкое, когда я и моя команда выступаем вместе. Особенно я радуюсь оттого, что Bellator впервые приедет в Москву, а фанаты промоушена смогут увидеть бойцов, за которых они болеют», - приводит слова Емельяненко RT, ссылаясь на MMA Junkie.

Напомним, что Емельяненко - четырехкратный чемпион ММА по версии «Pride FC» и двукратный - по версии «RINGS».

В 46 боях в смешанных единоборств российский боец, известный по прозвищу «Последний император», одержал 39 побед. В последним поединке, который состоялся 29 декабря 2019 года, Емельянко победил нокаутом американца Квинтона Джексона.