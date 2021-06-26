Молдавский стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе, победив Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский в поединке за звание временного чемпиона Bellator в тяжелом весе победил американца Тимоти Джонсона.
По итогам боя, который длился все пять раундов, все судьи отдали победу россиянину 50:45, 49:46, 49:46.
Таким образом, Молдавский одержал 11 победу в 12 поединках в ММА и стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Действующим чемпионом является американец Райан Бейдер, который в настоящий момент выступает в полутяжелой категории.
источник: «Советский спорт»