Молдавский недоволен своим поединком против Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский дал комментарий после победы над американцем Тимоти Джонсоном в бою за звание временного чемпиона Bellator в тяжелом весе.

«Устал, но рад, что выиграл. Недоволен поединком, думал, полегче пройду. Действовал по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами мог забрать раунды. Сейчас пока не буду думать о Райане Бейдере. Когда начну к нему готовиться, будут предположения», - приводит слова Молдавского RT.

Добавим, что Бейдер является действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе, но на данный момент он участвует в Гран-при за звание чемпиона в полутяжелой категории.