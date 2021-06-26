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26 июня 09:57
автор: Максим Скороходов

Молдавский недоволен своим поединком против Джонсона

Россиянин стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский дал комментарий после победы над американцем Тимоти Джонсоном в бою за звание временного чемпиона Bellator в тяжелом весе.

«Устал, но рад, что выиграл. Недоволен поединком, думал, полегче пройду. Действовал по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами мог забрать раунды. Сейчас пока не буду думать о Райане Бейдере. Когда начну к нему готовиться, будут предположения», - приводит слова Молдавского RT.

Добавим, что Бейдер является действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе, но на данный момент он участвует в Гран-при за звание чемпиона в полутяжелой категории.

источник: «RT на русском»
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