Волков проиграл Гану на турнире UFC Vegas 30 (видео)

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 30. В главном бою встретились россиянин Александр Волков и француз Сирил Ган.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

Отметим, что 31-летний Ган выиграл свой девятый бой из девяти, а 32-летний Волков проиграл девятый бой из 42.

Также в рамках главного карда российский боец Тимур Валиев победил бразильца Раони Барселоса. Поединок продлился все три раунда и завершился победой решением большинства судей - 28-28, 29-28, 29-28.