Волков прокомментировал свое поражение на турнире UFC Vegas 30

Российский боец ММА Александр Волков дал комментарий после своего поражения на турнире UFC Vegas 30 от француза Сирила Гана. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.

«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны. Не важно проиграл ты или нет, главное - ты не выиграл!

Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!» - написал Волков в «инстаграме».