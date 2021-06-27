Шлеменко назвал причину поражения Волкова Гану

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился своим мнением о поражении соотечественника Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.

«Волкову не хватило скорости и решительности. Александр слишком долго стоял, попятился. Люди постоянно пишут, что им нужно сменить наставника, но это ерунда. Как только боец победит - он красивый мужчина, тренера никто не вспомнит. А если уступишь, виноват тренер », - цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс ».

Боец считает, что если Волков не остановится на работе, то у него все получится.