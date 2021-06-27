Григорий Дрозд: Волков выглядел неуверенным в бою с Ганом

Экс-чемпион WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение россиянина Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном событии турнира Absolute Fighting Championship (UFC) в Лас-Вегасе (США).

«Саше не хватало уверенности в себе. Ган был быстрее, расслабленнее и увереннее. А Саша немного повозился и было непонятно, чего он ждал. Наносил не много ударов, в некоторые моменты не показывал зубы. Он отказался от инициативы и позволил Гане выглядеть лучше, чем он сам », - цитирует слова Дрозда МК-Спорт со ссылкой на R-Sport.

Александр Волков потерпел девятое поражение в карьере при 33 победах в смешанных единоборствах.