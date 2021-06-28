Волков подписал новый контракт с UFC

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, сообщил, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

По словам Банникова, передает «Спорт-Экспресс», новый договор 31-летнего бойца с промоушеном рассчитан на пять боев.

«Хочу сказать всем болельщикам: не беспокойтесь: у Саши новый контракт, он вернется на вершину и докажет всем, что поражение от Ганы было досадным недоразумением», - добавил менеджер.

27 июня Волков решением арбитра проиграл Кириллу Гану на турнире UFC Vegas 30, тем самым потерпев свое третье поражение в десяти боях в UFC, он стал девятым в его карьере в ММА с 33 победами.