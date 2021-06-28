Хабиб: В ММА мало читающих людей

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ММА не хватает интеллектуально развитых бойцов. Россиянин назвал тех, кого считает интеллектуалами.

Камару Усман - очень умный парень, много читает, развивается в деловой сфере. Мне нравится мышление Александра Волкова, мне нравится защита своих прав, принципиальность, убежденность в своей правоте. Я также считаю, что Ислам Махачев - очень харизматичный парень», - сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в январе 2021 года после победы над американцем Джастиным Гейджи. После этого дагестанский спортсмен объявил о завершении карьеры.