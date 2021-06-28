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28 июня 19:03
автор: Александр Поволоцкий

Нурмагомедов: Я принял решение о завершении карьеры, но UFC и Уают не сдаются

Спортсмен завершил карьеру осенью 2020 года.

Экс-чемпион пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент промоушена Дэйна Уайт не оставляет попыток уговорить его возобновить карьеру.

«Мой менеджер Али Абдель-Азиз пару дней назад позвонил: «Знаешь, что мне Дэйна сказал? «А почему мне Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Мне это не интересно. Я принял решение, но он не сдается. Думаю, что весь офис UFC в Лас-Вегасе думает, что я себе цену набиваю для переговоров. Со временем они поймут», — приводит «МК-Спорт» слова россиянина.

Напомним, что на профессиональном уровне Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

источник: МК-Спорт
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