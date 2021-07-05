Макгрегор рассказал, чем он одержим

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор признался, что помешан на деньгах.

«У меня нездоровая одержимость - тратить деньги. И еще у меня есть здоровая одержимость - зарабатывать деньги, - сказал МакГрегор в интервью UFC.

Макгрегор и Порье встретятся 11 июля в основном поединке UFC 264. Первый бой между ними состоялся в сентябре 2014 года и завершился нокаутом в пользу ирландца. Второй состоялся 23 января 2021 года, тогда американцу удалось нокаутировать соперника.