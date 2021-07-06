Джефф Монсон хочет провести свой последний бой против Федора Емельяненко

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон выразил желание провести свой последний бой в карьере 23 октября в Москве против Федора Емельяненко.

«Я хотел бы вернуться на ринг и провести свой последний бой, завершить профессиональную карьеру в России, в моем новом доме, на глазах у российской публики. Bellator 23 октября в Москве - отличная возможность для этого. Хочу драться с Федором Емельяненко. Я думаю, что это было бы отличным моментом, прекрасным выходом на пенсию для нас обоих. Я довольно популярен в России, Федор величайший боец, легенда. Для меня будет честью отомстить ему. Его команда еще не определилась с соперником - посмотрим, кого он выберет. Независимо от соперника, бой будет интересным», - сказал онсон в интервью Sport24.ru.

На счету Федор Емельяненко 46 боев в ММА и 39 побед.