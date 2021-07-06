Запашный предпочел бы увидеть соперником Федора Емельяненко Тайсона, а не Вердума

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался о возможном реванше между Федором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Верудмом, который вызвался сразится с россиянином.

«Хотел бы я увидеть их реванш в Москве? Честно, я бы с большим удовольствием посмотрел боксерский поединок Емельяненко и Майка Тайсона. Этот бой вызвал бы гораздо больший интерес, чем второй поединок со стареньким Вердумом, который проиграл кучу боев в последнее время», - приводит слова Запашного Sport24.ru.

Напомним, что в первом бою между спортсменами 26 июня 2010 года 43-летний бразилец победил Федора удушающим приемом.

В 46 боях в смешанных единоборств российский боец, известный по прозвищу «Последний император», одержал 39 побед. В последним поединке, который состоялся 29 декабря 2019 года, Емельянко победил нокаутом американца Квинтона Джексона.