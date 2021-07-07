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07 июля 08:56
автор: Степан Шереметьев

Фьюри назвал фаворита в третьем поединке между Макгрегором и Порье

Бой пройдет в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри дал прогноз на третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Мой прогноз на бой МакГрегор-Порье таков, что Конор выиграет на этот раз. Он упорно тренировался, и у него есть что доказать. Это будет отличное событие, на которое стоит посмотреть. Не пропустите!», - приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, что ранее бойцы провели между собой два сражения.

Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.

За свою карьеру 32-летний ирландец одержал 22 победы и потерпел пять поражений. На счету его сверстника из США 27 выигрышей и шесть поражений. Один поединок Порье был признан несостоявшимся.

источник: The Mirror
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