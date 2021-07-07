«Набью ему кукушку, будет лежать на ринге, как звезда». Александр Емельяненко - о бое с Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о своем возможном сопернике рэпере Джигане.

«Джиган полез не туда, куда ему нужно. Его дело - песни петь, а не на ринге драться с профессионалами. Набью ему кукушку. Спать отправлю Джигана. Будет лежать на ринге, как звезда, распластавшись всеми конечностями. Достанется Джигану очень сильно. Он закачанный, тяжелый. Откуда они вообще придумали выражение „лакипанч“. Он вообще существует не для таких, как они, ни для певцов, ни для качков. Ну и я могу лакипанч запустить», - сказал Александр в прямом эфире на своей странице в «инстаграме».

Напомним, поединок может пройти осенью 2021 года.

На счету Емельяненко в смешанных единоборствах 28 побед, восемь поражений и одна ничья.