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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 28' Англия 0 Дания 0
07 июля 21:25
автор: Максим Скороходов

Макгрегор опубликовал фотографии своей тренировки

11 июля ирландец в очередной раз выйдет в октагон с Порье.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в твиттере фотографии свой тренировки, написав «Отлично поработал сегодня!» .

Напомним, что 11 июля пройдет турнир UFC 264, на котором 32-летний ирландец в третий раз сразиться с американцем Дастином Порье.

Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.

источник: Twitter.com
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