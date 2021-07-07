Ян хочет провести реванш со Стерлингом 30 октября на турнире UFC в Абу-Даби

Саят Абдрахманов, агент российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, рассказал, когда может пройти реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

«30 октября в Абу-Даби пройдет турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой, все сейчас зависит от Стерлинга. Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам. Поэтому пока мы не можем завершить переговоры и прийти к какой-то конкретике» , - приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Напомним, что 7 марта Ян не смог защитить титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, получив дисквалификацию в бою со Стерлингом за запрещенный удар коленом.