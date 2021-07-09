Макгрегор и Порье устроили перепалку на пресс-конференции (видео)

Ирландский боец смешанный единоборств Конор Макгрегор устроил перепалку со своим будущим соперником американцем Дастином Порье, сообщает «МК-Спорт».

Сначала Порье назвал Макгрегора «глупой деревенщиной», после чего тот сказал: «В субботу я буду тебя выгуливать, как собаку в этом восьмиугольнике. Твоя жена - твой муж».

В итоге все закончилось тем, что ирландец попытался ударить американца ногой, но не дотянулся, после чего обоих увели организаторы.

Напомним, что бойцы подерутся в третий раз, первый поединок между соперниками состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.