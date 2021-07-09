Макгрегор заявил, что Нурмагомедов ничего не дал спорту

Ирландский боец смешанный единоборств Конор Макгрегор рассказал о своем отношении к россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Если честно, я плевать хотел на этого пацана. Он убежал, его нет. Как по мне, Нурмагомедов ничего не дал спорту! Три победы после того, как получил пояс, и потеря веры в себя… Но я не удивлен, что он убежал, поджав хвост, как крыса. Уже неинтересно», - приводит слова Макгрегора «МК-Спорт», ссылаясь на ESPN.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры в октябре, сразу после окончания первого поединка после смерти своего отца Абдулманапа.