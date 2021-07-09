Александр Шлеменко: Порье сожрет Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на результат третьего боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Интрига умерла в прошлом бою Макгрегора и Порье. Думаю, Макгрегор не сможет победить Порье, показать что-то у него не получится. Порье более голодный до побед, он его сожрет, и все», - приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Первый поединок между бойцами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.