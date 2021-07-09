Джефф Монсон: Макгрегор никогда не был великим бойцом

Экс-боец ММА, депутат Совета депутатов Красногорского городского округа Подмосковья Джефф Монсон сделал прогноз на третий бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье.

«Думаю, поединок закончится нокаутом примерно в 4-5 раунде. Я буду шокирован, если Порье сохранит дистанцию. Я верю, что Порье победит и уверенно завершит бой. Первые три раунда будут очень сложными, потому что будет много контактов. Дастин покажет высокий боевой уровень.

Конор по-прежнему хороший боец. Очень хороший. Он никогда не был великим бойцом, он просто один из лучших. Макгрегор хорошо подготовлен, чтобы вести успешный бой, в котором он может победить. Он не лучший боец, но он всегда пытался драться с лучшими из лучших, такими как Порье. Я считаю, что времена, когда он мог победить этих бойцов, прошли. Я думаю, он хочет продолжить свою карьеру, но теперь ему нужно бороться с бойцами ниже по рангу, которые хороши, но не настолько, как Порье. Теперь у Макгрегора нет шансов обыграть сильных бойцов», - сказал Джефф Монсон в разговоре со «Sport24».

Это будет третий бой между Порье и Макгрегором, ранее бойцы встречались дважды - один раз в полулегком и один в легком. Их первый бой в полулегком весе состоялся в сентябре 2014 года на турнире UFC 178, где Макгрегор победил техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой состоялся в легком весе в январе 2021 года на турнире UFC 257, где Порье выиграл техническим нокаутом во втором раунде.