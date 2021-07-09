Макгрегор и Порье показали одинаковый вес перед боем

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор и Дастин Порье успешно прошли взвешивание перед очным боем, который состоится в ночь на 11 июля по московскому времени.

Ирландец и американец показали на весах 156 фунтов (70,8 кг). Они выполнили допустимый предел для легкого дивизиона.

Отметим, что третий бой Макгрегора с Порье станет главным событием 264-го турнира UFC. Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе (США).

Российские участники шоу также успешно прошли процедуру взвешивания. Омари Ахмедов встретится с американцем Брэдом Таваресом в среднем весе, Яна Куницкая - с Ирен Алданой в легчайшем весе.