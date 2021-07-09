Николай Валуев: Шанс Макгрегора - в дебюте поединка с Порье

Экс-чемпион мира по боксу оценил шансы бойцов смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье на победу в их очном поединке.

«Желание Макгрегора вновь проявить себя в смешанных единоборствах, думаю, еще не закончилось. Что касается фаворита предстоящего боя, то если спортсмены уйдут в поздние раунды, то там выше возможность победить у Порье. Шанс Макгрегора - в дебюте поединка», — приводит «Газета.ру» слова Валуева.

Добавим, что бой состоится в ночь 10 июля в Лас-Вегасе.