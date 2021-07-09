Виталий Минаков: Предсказать победителя в поединке Макгрегор - Порье крайне тяжело

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о своих предпочтениях в поединке между бойцами ММА американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

«В предстоящем поединке я буду симпатизировать Порье. Он мне ближе и по стилистике ведения боя, и как человек, все-таки мы тренировались в одном зале. Предсказать победителя здесь крайне тяжело, я бы не склонял чашу весов в пользу кого-либо из спортсменов. Ни у кого явного преимущества не будет, равные шансы здесь как и у Макгрегора, так и у Порье», — цитирует россиянина «Газета.Ru».

Добавим, что бой состоится 10 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, что 23 января в Абу-Даби победу одержал Порье. Дастин победил Макрегора во втором раунде техническим нокаутом.