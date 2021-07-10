Олейник не собирается завершать спортивную карьеру

44-летний боец смешанных единоборств Алексей Олейник заявил, что не собирается завершать свою спортивную карьеру, несмотря на то, что он проиграл последние три поединка.

«На данный момент готов. UFC — значит UFC. Не UFC — значит нет. Хоть Bare Knuckle, мне все равно. Я готов сейчас и в стойке подраться, и в грэпплинге побороться, и в ММА выступить. Чувствую себя еще в строю, хорошим, рабочим, крепким автоматом», - приводит слова Олейника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на счету Олейника 59 побед (шесть нокаутом) в 76 боях в ММА.