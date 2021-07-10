Вадим Финкельштейн: Не люблю Макгрегора, особенно после его выпендрежа перед боем с Хабибом

Российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о предстоящем третьем поединке между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье.

«Не люблю Макгрегора. Особенно после его выпендрежа перед боем с Хабибом. Время Конора уже прошло. Конечно, все его бои - заработок. А что еще? Поэтому он и дерется раз в два года. Макгрегор нагнетает себе популярность не боями, а больше своим выпендрежем. Что-то он вытворит, и все будут за этим следить. Я не думаю, что кто-то смог бы отобрать пояс у Хабиба. Хабиб выше на голову, это было бы без шансов. И Порье, и Конор взрослеют, ни у кого из них показатели не улучшаются, поэтому ни тот ни другой не был бы близок к поясу», - приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

Бой состоится в ночь с 10 на 11 июля в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

Напомним, что ранее бойцы провели между собой два сражения.

Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.