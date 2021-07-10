Уткин дал прогноз на третий поединок между Макгрегором и Порье

Cпортивный журналист, блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье.

«Очень сложно, почти невозможно, да и непонятно зачем, оставаться равнодушным к боям Конора Макгрегора. Вот-вот мы узнаем, чем закончится его очередной реванш с Дастином Порье. В первом бою Дастин Порье выбрал хорошую тактику, практически нейтрализовал ноги Конора. Но пока он занимался этим благовидным делом, несколько ударов пропустил. И эти удары его потрясли.

Конор - в каком-то смысле мастер реваншей. Он умеет анализировать свои ошибки, он умеет делать правильные выводы. Поэтому в реванше Конора с Порье, я сделаю, победит Макгрегор. Как бы я его ни ненавидел!», - приводит слова Уткина «Всепроспорт.ру».

Бой состоится в ночь с 10 на 11 июля в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

Напомним, что ранее бойцы провели между собой два сражения. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.