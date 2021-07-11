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11 июля 06:41
автор: Степан Шереметьев

Ахмедов проиграл Таваресу на турнире UFC 264

Поединок продлился все три раунда.

На данный момент в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 264.

В рамках предварительного карда встретились Омари Ахмедов из России и американец Брэд Таварес. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Тавареса раздельным решением судей - 29-28, 29-28, 28-29.

Отметим, Для Брэда это 19-я победа при шести поражениях. Омари проиграл шестой бой (пятыйв UFC) из 28.

Напомним, что главным событием ивента станет бой экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макрегора и временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.

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