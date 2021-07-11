Куницкая проиграла нокаутом Альдане на турнире UFC 264 (видео)

В данный момент в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 264.

В рамках главного карда сразились россиянка Яна Куницкая и Ирене Альдана из Мексики. Бой завершился в первом раунде после того, как рефери засчитал Куницкой технический нокаут.

Отметим, что для мексиканки это 13-я победа при шести поражениях. Куницкая проиграла шестой поединок из 20.

Напомним, 30 процентов гонорара Алданы достанутся Куницкой, так как мексиканка не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории - до 61 кг. На взвешивании вес Ирене составил 63,27 кг, тогда как Куницкой - 61 кг.