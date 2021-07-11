«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Макгрегора от Порье

Бывший чемпион в легком весе Хабиб Нургмагомедов прокомментировал поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», - написал Хабиб в «твиттере».

В конце первого раунда Конор повредил ногу, и арбитры отдали победу Порье техническим нокаутом.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.

Напомним, что ранее бойцы провели между собой два сражения. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.