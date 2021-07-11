Дана Уайт: Это паршиво

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от поражения Конора Макрегора в поединке с Дастином Порье.

«Это перелом второй ноги Конора в последних трех боях. Это паршиво. Никто не хочет видеть конец битвы таким. Я мог разговаривать с ним только тогда, когда был в октагоне», - сказал Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 264.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.