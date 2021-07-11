Дана Уайт: Поединок Магрегора и Порье не завершился

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион лиги в двух весах Конор МакГрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье встретятся в четвертый раз.

«Дастин будет бороться за пояс. Тогда Конор выздоровеет и, возможно, будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Так нельзя закончить бой. Этот бой еще не закончен. Посмотрим, как дела пойдут. Кто знает, как долго Макгрегор будет отсутствовать», - сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.