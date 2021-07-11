Поединок О’Мэлли и Моутиньо - лучший на UFC 264 (видео)

На турнире UFC 264, проходившем в Лас-Вегасе (Невада, США), лучшим боем вечера стал бой между американцами Шоном О'Мэлли и Крисом Моутиньо.
В главной битве турнира сошлись американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. В конце первого раунда ирландский боец сломал левую ногу. Поединок был остановлен, победа досталась Порье.
В со-главном событии турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бернс по решению суда победил американца Стивена Томпсона.
Также в основном карде россиянка Яна Куницкая проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирен Алдана.
источник: UFC.com