Макгрегор перенесет операцию

Бывшему чемпиону UFC в двух весах Конору Макuрегору понадобится операция на ноге. Об этом сообщил президент лиги Дана Уайт.

«У нас есть подтверждение перелома Конора? Утром ему предстоит операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор будет вне спорта», - сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 264.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.