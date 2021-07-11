Порье - о Макгрегоре: Этот парень просто тупица. Карма - отражение в зеркале

Американский боец Дастин Порье дал комментарий после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Напомним, что поединок завершился в конце первого раунда после того, как Конор сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Дастину техническим нокаутом.

«Он повредил ногу в одном из лоу-киков в самом начале. Затем она сломалась от удара. Это точно. Я показал ему на это еще в начале, заблокировал удар и произошел перелом.

В трештоке можно говорить что угодно, но разговоры об убийстве это слишком. После такого пути назад нет. Он говорил, что убьет меня и все такое. Так нельзя разговаривать с людьми.

Он засовывал пальцы в мои перчатки и тянул вниз, чтобы сдержать удары. Этот парень просто тупица. Можешь теперь поцеловать меня в зад. Карма - отражение в зеркале. Он говорил неправильные вещи, поэтому я побил его», - сказал Порье после боя.