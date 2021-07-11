Даниэль Кормье: Макгрегор кому-то говорил, что Порье вынесут на носилках. Оказалось наоборот

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье напомнил, что другой экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор перед третьим боем с Дастином Порье заверил, что американца после боя вынесут из восьмиугольника на носилках.

«Безумие. В конце церемонии взвешивания Конор сказал, что Порье вынесут на носилках. Теперь вынесли ирландца. Это сумасшедший вид спорта. Снимаю шляпу перед Порье», - написал Кормье на своей странице в Twitter.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.