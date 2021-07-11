Фергюсон отреагировал на поражение Макгрегора от Порье в главном бою UFC 264

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься», - написал Фергюсон в своем «твиттере».

Напомним, что поединок завершился в конце первого раунда после того, как Конор сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Дастину техническим нокаутом.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.

Ранее бойцы провели между собой два сражения. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.