На UFC 264 продано почти два миллиона платных трансляций

Президент UFC Дана Уайт рассказал о количестве проданных трансляций на турнир UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Точно знаю, что к 20-00 сегодняшнего дня мы продали 1,2 млн PPV. И это только в США. На данный момент точно не скажу, но предполагаю, мы где-то между 1,7 и 1,8 млн PPV. Сейчас я уже не могу так открыто об этом говорить, потому что мы теперь публичная компания», - сказал Уайт на пресс-конференции.

В главном бою турнира Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом. В конце первого раунда Конор сломал ногу, неудачно подвернув ее.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.