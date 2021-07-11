Джон Джонс: Сомневаюсь, что Макгрегор будет дальше драться

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на поражение бывшего чемпиона лиги двух дивизионов Конора Макгрегора против Дастина Порье. Американец сомневается, что Макгрегор сможет вернуться в спорт, и пожелал ирландцу крепкого здоровья.

«Черт. Интересно, будет ли он когда-нибудь снова драться после этого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно», - написал Джонс на своей странице в Twitter.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача. Таким образом, ирландец потерпел второе поражение подряд.