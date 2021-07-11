ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
11 июля 09:19
автор: Александр Бойченко

Джон Джонс: Сомневаюсь, что Макгрегор будет дальше драться

Ирландец уступил второй раз кряду.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на поражение бывшего чемпиона лиги двух дивизионов Конора Макгрегора против Дастина Порье. Американец сомневается, что Макгрегор сможет вернуться в спорт, и пожелал ирландцу крепкого здоровья.

«Черт. Интересно, будет ли он когда-нибудь снова драться после этого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно», - написал Джонс на своей странице в Twitter.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача. Таким образом, ирландец потерпел второе поражение подряд.

источник: Twitter.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео лучших моментов третьего боя Конора МакГрегора и Дастина ПорьеВ Японии с 2025 года планируют начать коммерческое использование летающих машинПосмотрите как новый Opel Mokka проходит краш-тестыРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одеждуЖена Цекало показала грудь, выпавшую из нижнего белья
Перелом ноги — слабая отмазка. Что ждет Макгрегора после трагикомичного поражения от Порье
Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе завершился в пользу Дастина Порье, который техническим нокаутом победил Конора Макгрегора. Ирландец нелепым образом сломал ногу в первом раунде и покинул арену на носилках.
Италия — Англия: прямая трансляция финала Евро-2020 11.07.2021
11 июля 2021 года в Лондоне состоится финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия против Англии
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Он все-таки это сделал! Как Месси выиграл Кубок Америки с Аргентиной
Сборная Аргентины одержала историческую победу над Бразилией (1:0) на «Маракане» в финале главного турнира Южной Америки.
Страшное невезение. Как Веснина и Кудерметова проиграли финал Уимблдона, упустив два матчбола
Елена Веснина и Вероника Кудерметова были очень близки к парному титулу в Лондоне, но уступили в трех сетах - 6:3, 5:7, 7:9 - бельгийке Элизе Мертенс и Се Сувей из Тайваня. Во второй и третьей партиях россиянки подавали на матч.
Хвича снова решает. Как «Рубин» Слуцкого дожал «Химки» Глушакова на 90-й минуте на предсезонном турнире
В стартовом матче традиционного предсезонного турнира команда Леонида Слуцкого одолела с минимальным счетом «Химки» благодаря голу Хвичи Кварацхелии.
Возвращение русского футбола: «Динамо» закупается, пока все продают и размышляют
Через неделю матч за Суперкубок России, а там и не за горами и старт чемпионата страны. Однако не скажешь, что на трансферном рынке РПЛ серьезное оживление.
«Барти победит в трех сетах, Джокович может оформить сезонный Большой шлем». Кузмак — о финалах Уимблдона-2021
Известный телекомментатор Александр Кузмак поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финалов Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.
«Задача Дастина — затянуть бой до поздних раундов». Валуев — о суперпоединке Порье и Макгрегора
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках UFC 264, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 11 июля по московскому времени.
За Англию — родные стены, за Италию — весь остальной мир. Кто победит в финале Евро-2020
В воскресенье 11 июля на «Уэмбли» состоится главный матч чемпионата Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика