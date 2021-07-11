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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
11 июля 09:29
автор: Александр Бойченко

Олег Тактаров: Порье был нацелен на победу и не тратил свою энергию на пресс-конфенциях

В ночь на воскресенье 11 июля Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом.

Ирландский боец Конор МакГрегор использовался его менеджерами как машина для заработка за счет спортивных результатов. Такое мнение высказал бывший представитель Absolute Fighting Championship (UFC) Олег Тактаров в комментарии, предоставленном ТАСС.

В воскресенье вечером Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя против американца Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Поединок завершился досрочно, Порье присудили победу техническим нокаутом.

«Тяжелая работа всегда побеждает. Макгрегору пришлось остановиться на этом, но руководство решило использовать Конора как машину для зарабатывания денег». Порье нацелен, он был собран и не тратил энергию на всех этих пресс-конференциях», - сказал Тактаров.

Это был третий бой между спортсменами. Макгрегор уступил во второй раз подряд.

источник: ТАСС
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