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11 июля 11:32
автор: Степан Шереметьев

Агент Хабиба: Мои поздравления Дастину Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми

Американец победил Конора Макгрегора техническим нокаутом.

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Напомним, что поединок завершился в конце первого раунда после того, как Конор сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Дастину техническим нокаутом.

После поединка Макгрегор оскорбил супругу Порье, обвинив ее в неверности мужу.

«Семью нельзя в это втягивать. Этот парень - кусок дерьма. Мои поздравления Дастину Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», - написал Абдель-Азиз в твиттере.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.

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